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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشافي هيرنانديز: «لامين جمال» فتى صغير وسيقود الكرة العالمية لحقبة جديدة

جمال
جمال

قال مدرّب برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، تشافي هرنانديز، الجمعة، إنّ الثنائي لامين جمال وباو كوبارسي قد يرسمان مستقبلاً حقبة جديدة لكرة القدم العالمية.

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تألّق اليافع جمال البالغ من العمر 16 عاماً بمواجهة البرازيل في مباراة دولية ودية الثلاثاء لمصلحة المنتخب الإسباني، بينما خاض كوبارسي ظهوره الدولي الأوّل بقميص «لا روخا» الأسبوع الماضي بمواجهة كولومبيا، قبل أن يشارك أيضاً بمواجهة سيليساو.

وأصبح اللاعبان عنصرين مهمين في تشكيلة «البلاوغرانا» التي تعود إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 4 أعوام، ولا تزال تحتفظ بآمال ضئيلة للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

ويُعد جمال أصغر لاعب يشارك في صفوف المنتخب، وأصغر لاعب يُسجّل، بينما بات كوبارسي (17 عاماً) أصغر مدافع يرتدي قميص إسبانيا دولياً.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحافي المخصص لمباراة السبت أمام لاس بالماس في «لا ليغا»: «عليهما أن يحافظا على مستواهما - برشلونة هو أعلى درجة في كرة القدم العالمية».

وتابع: «كثيرون وصلوا إلى المستوى الاحترافي، لكن الحفاظ عليه أمر صعب جداً، لكنهما قادران، يتمتعان بكل شيء، الذهنية والقدرات. أعتقد أننا ننظر إلى لاعبَين قادرَين على رسم حقبة جديدة للنادي، وحتى في الكرة العالمية».

وأشار تشافي إلى أن جمال «هادئ جداً وناضج» مقارنة بسنّه، على الرغم من بروزه إلى الأضواء.

وأضاف تشافي: «على المستوى الذهني، أراه فتى سعيداً وممازحاً، ويستمتع بالأمر أكثر فأكثر».

ويتخلف برشلونة بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب، لكنه يستطيع تقليص الفارق إلى 5 قبل أن يلعب ريال مدريد بمواجهة أتلتيك بلباو الأحد

تشافي

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