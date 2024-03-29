بنفيكا ينتزع صدارة الدوري البرتغالي مؤقتا بالفوز على تشافيس

انتزع بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه تشافيس بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 27 المسابقة.

ويدين بنفيكا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواو نيفيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 67 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام سبورتج لشبونة، الذي لم يلعب سوى 25 مباراة، في الدوري.

في المقابل توقف رصيد تشافيس عند 19 نقطة في المركز الـ18 "الأخير" بفارق 6 نقاط عن رايو آفي صاحب المركز 15، الذي يبقي بصاحبه في دوري الدرجة الأولى.