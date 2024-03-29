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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد يفوز على الفيحاء 3-1 في دوري روشن السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

فاز فريق اتحاد جدة السعودي على ضيفه فريق الفيحاء بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "عبد الله الفيصل بمدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي.

أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد، ركلة جزاء، في الدقيقة 20 من زمن المباراة، تصدى لها حارس الفيحاء.

ونجح فريق الفيحاء فى تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم المغربي عبد الحميد صابري في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وعادل مواطنه النجم عبد الرزاق حمد الله النتيجة لفريق الاتحاد فى الدقيقة 30، ونجح أحمد الغامدي فى تسجيل الهدف الثاني لفريق النمور فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول، وانهي الأهداف مروان سعيد الصحفي في الدقيقة 90+4.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثامن، برصيد 32 نقطة.

تكيل اتحاد جدة

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة، التشكيل الرسمي الذي خاض به مواجهة الفيحاء، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

شهد تشكيل العميد، عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعدما غاب عن آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات بسبب الإصابة التي لحقت به في الظهر خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - لويز فيليبي - فواز الصقور

الوسط: نجولو كانتي - فيصل الغامدي - أحمد الغامدي

الهجوم: فيليبي جوتا - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

ويعاني العميد من الغيابات وعلى رأسهم "فابينيو وأحمد شراحيلي وأحمد بامسعود بسبب الإصابة، وسعد الموسي وحامد الغامدي ومهند الشنقيطي لعدم اكتمال جاهزيتهم".

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