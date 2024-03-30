العشر الأواخر من رمضان 2024 تبدأ بعد 8 ساعات.. 4 أفعال توقعك بالمصائب

لاشك أن العشر الأواخر من رمضان 2024 تبدأ بعد ساعات قليلة ، حيث نشهد الآن اليوم العشرين من شهر رمضان الفضيل ، والذي لم يتبق منه سوى ساعات ، ومن ثم فالعد التنازلي فيما يخص العشر الأواخر من رمضان 2024 تبدأ بعد 8 ساعات أي مع أذان المغرب ، والتي تهل علينا بأولى الليالي الوترية وهي ليلة 21 رمضان والتي قد تصادف ليلة القدر الأولى ، لذا علينا الحذر والانتباه جيدًا لكل لحظة فيها لعلنا نكن من الفائزين المجبورين .

العشر الأواخر من رمضان 2024 تبدأ بعد ساعات

بحسب ما حددته دار الإفتاء المصرية، من خلال استطلاع هلال شهر رمضان 1445 هـ - 2024 م، العشر الأواخر من رمضان 2024 تبدأ بعد 8 ساعات تقريباً، وبالأدق مغرب اليوم السبت الموافق 20 رمضان 1445هـ، و30 مارس 2024م، بأول لياليها الوترية وهي ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان ، والتي قد تصادف ليلة القدر الأولى، التي هي خير من ألف شهر .

وكان قد ثبت من رؤية هلال رمضان بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي ، أنه بدأ يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م، وعليه فإن العشر الأواخر من رمضان 2024 تبدأ أول لياليها من مغرب اليوم السبت الموافق 20 من رمضان 1445 هـ، و30 من مارس 2024 م ، فيما أن أول أيام العشر الأواخر من رمضان 2024 تبدأ فجر غد الأحد الموافق 21 رمضان 1445هـ، و31 مارس 2024م.

وحذرت “ الأفتاء ” من أربعة أمور توقع العبد في المصائب وتضيع عليه نفحات العشر الأواخر من رمضان ، وهي : ( الشيطان - النفس - الشهوة - صديق السوء)، كما شددت على تجنب أربعة أفعال في هذه الليالي والأيام المباركة، وهي: ( الكبر - الغرور - الحسد - الحقد)، موصية بالحرص على أربعة أعمال ، وهي: ( الصبر - الحلم - العلم - الكرم)، والابتعاد عن أربعة أشخاص وهم : ( الكذاب - السارق - الحسود - الأناني).

أفضل ذكر في العشر الأواخر من رمضان 2024

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، منوهًا بأن لله عز وجل اسم مُستحب المناجاة به في العشر الأواخر من رمضان من بين أسماء الله الحُسنى، والتي يزيد عددها عن التسعة والتسعين اسمًا، بحسب ما ورد في الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة.

وأضاف «جمعة » في إجابته عن سؤال: « أي أسماء الله الحسنى يتجلي بها علينا في العشر الأواخر؟»، الإنسان مخير في أن يدعو ربه بأي اسم من أسماء الله تعالى التي ذكرت في القرآن الكريم، منوهًا بأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد دلنا على اسم لله يُستحب المناجاة به في العشر الأواخر من رمضان، فرسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بالدعاء في العشر الأواخر من رمضان بهذه الكلمات: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا».

ودلل على أن اسم الله تعالى العفو هو الاسم الذي دلنا عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم - للتجلي في هذه اليالي المباركة، بما ورد عَن السيدة عَائِشَةَ –رضي الله تعالى عنها-، قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ إنْ عَلِمْتُ أيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أقُولُ فِيها؟ قَالَ: «قُولي: اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» فهذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين، وللمؤمنين من بعدها في ليلة القدر، وهو دعاء جامع، فيه الثناء على الله تعالى، والتذلل وطلب الصفح والمغفرة، وهذا الحال الذي يناسب ليلة القدر.

ويمكن أن يدعو الإنسان بما شاء فيها، ولاسيما ما كان يقوله النبي صلى الله عليه في تهجده في الليل، ومنه ما ورد عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وليدع العبد ربه أن يلطف به بما يقدر عليه في هذه الليلة، وأن ييسر له الهدى والتوفيق، وأن يقيه المهالك والمساوئ من أمور الدنيا والآخرة.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

يمكن القول أنه ذلك الدعاء الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا أفضل صيغة من دعاء العشر الأواخر من رمضان وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.