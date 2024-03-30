إعلام عبري: صاروخ لبناني يسقط في الجليل الأعلى دون إصابات

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت بأن صاروخا انفجر في منطقة مفتوحة بالجليل الأعلى.



وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن الصاروخ أطلق على ما يبدو من لبنان بعد سقوطه في منطقة مفتوحة في الجليل الأعلى، دون إطلاق أي صفارات إنذار.

ويظهر الفيديو تصاعد الدخان من موقع الارتطام.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنه استهدف فجر السبت تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المالكية مؤكدا وقوع إصابات.

وأوضح حزب الله في بيانه أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:20 من فجر اليوم السّبت 2024-03-30، تحرّكًا لجنود ‌‏العدو وآليّاته العسكريّة داخل موقع المالكية وبمحيطه بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأوقعوا إصابات مؤكدة.