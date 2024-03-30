الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان بالرصاص الحي جراء اقتحام محافظة طوباس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، أن طواقمه تتعامل مع إصابتين بالرصاص الحي جراء اقتحام محافظة طوباس.

كما استشهد طفل وأصيب شابان أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة قباطية جنوب جنين

وأكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، استشهاد الطفل معتصم نبيل ابو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.