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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواد غذايئة وقافلة دعوية لأصغر قرية مصرية بواحة سيوة

قافلة غذايئة وتوعويه
قافلة غذايئة وتوعويه بواحة الجارة

وصلت قرية جارة أم الصغير التابعة لواحة سيوة  القافلة الدعوية بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية المهداة من وزارة الأوقاف وبالتعاون مع وزارة التضامن والتحالف الوطني للعمل التنموي، لأهالي الواحة.

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وكان في استقبال القافلة محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوه بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح وأحمد علي باغي سكرتير المركز وصالح محمد سعيد رئيس قرية الجارة والشيخ محمد منصور مدير إدارة سيوه ويوسف كيلاني ممثل مؤسسة حياة كريمة والشيخ جبريل عمر حمزة شيخ قرية الجارة وشيوخ وعواقل واحة الجارة.
 

وتسلم الشيوخ والعواقل القافلة الغذائية والتي تحتوي على 300 كيلو من اللحوم ونصف طن من الأرز والمكرونة بالإضافة إلى كميات من السكر والدقيق وزيت الطعام مقدمه من أداره التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف وشركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي.


وقدم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة 50 كرتونة مواد غذائية
وشمل برنامج القافلة مشاركة أهالى الواحة صلاة التراويح وخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية.
من جانبه نقل رئيس مدينة سيوة تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي القرية وتهنئته لهم بشهر رمضان الكريم والشكر للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف على دور الوزاره الدعوي والاجتماعي تأكيدا على اهتمام القيادة السياسية بأبناء المناطق الصحراوية مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.
 

وتحدث الشيخ حسن عبد البصير عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان وحث الناس على اغتنام هذه الأيام المباركة التي تحوي ليلة القدر ليلة نزول القرآن والتي ولدت فيها أمة الإسلام وبعثت فيها الحياة واستنار لها الطريق وهديت إلى الصراط المستقيم.

قافلة غذايئة وتوعويه   بواحة الجارة 
قافلة غذايئة وتوعويه   بواحة الجارة 
قافلة غذايئة وتوعويه   بواحة الجارة 
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