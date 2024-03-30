لماذا يعذب الميت لبكاء أهله عليه؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة ، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل ليه الميت يعذب في القبر، بسبب بكاء أهله عليه؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"اليوم السبت: "في فهم خطأ ع الناس في الموضوع ده، سمع عبد الرحمن بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا قبر رجل يعذب وأهله يبكون عليه، ففهم أنه يعذب بسبب بكاء أهله".



وأضاف: "السيدة عائشة كانت تقول رحم الله أبا عبدالرحمن، لا أتهمه بكذب ولكن السمع يخطيء، وإنما الرسول قال هذا قبر رجل يعذب وأهله يبكون عليه، ولم يقل النبي أن الرجل يعذب ببكاء أهله".

واستكمل: "العلماء قالوا ولو كان النبي قال كما سمع عبدالله بن عمر، أن الرجل يعذب في القبر ببكاء أهله، سيكون المقصود أن الرجل أوصاهم باللطم وشق الجيوب عند وفاته، لهذا يعذب ببكاء أهله إن كان أوصاهم وهم أطاعوه، أما لو لم يفعل، فإن عذاب الرجل كان لسبب آخر غير بكاء أهله".

برنامج نور الدين، الذى يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.