عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ربطوه بالحبال في السقف..مصرع شاب على يد والده وشقيقه في البحيرة

مقتل شاب على يد والده
مقتل شاب على يد والده وشقيقه بالبحيرة

شهدت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 17 عاما، جراء قيام والده وشقيقه بتعذيبه وتوثيقه بالحبال، بدعوى تأديبه، حتى فارق الحياة،  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بمستشفى الدلنجات المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

txt

مصر الخير توزع 17000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

txt

تموين البحيرة : ضبط مخبز جمع 340 بطاقة تموينية


 

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول على.خ.م، جثة هامدة إلى مستشفى الدلنجات المركزي، ويوجد بها أثار إصابات متعددة فى الجسم نتيجة تعدى من آخرين،  وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، لمناظرة الجثة وقررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها. 

وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وذلك للعمل على كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها،  وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه خ.م.خ، وشقيقه م.خ.م وذلك بدعوى تأديبه.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بغرض تأديبه وذلك عن طريق توثيق المجنى عليه بالحبال وتعليقه فى سقف الغرفة، من الساعة الثالثة عصرًا حتى أذان صلاة المغرب، ثم تركه حتى تناول وجبة الإفطار، ثم ذهبوا  لأداء الصلاة، وبعدما عادوا للمنزل وجدوه فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

البحيرة جثة هامدة مدير أمن البحيرة واقعة مؤسفة امن البحيرة التصريح بدفن الطب الشرعى مركز شرطة الدلنجات محافظة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

ترشيحاتنا

نداء عاجل من الصحة العالمية لـ إسرائيل بسبب غزة

حملة مزيفة من مباحث الآداب.. حيلة عصابة لسرقة ثري عربي بالعمرانية

مدبولي: نتابع عن كثب تنفيذ ورصد انخفاض أسعار السلع وسيشعر بها المواطن

مفاجأة سارة لنادي الهلال قبل مواجهة الليلة

السويدي لـ«مدبولي»: نسعى لتقديم مُنتج محلي قوي ينافس العالمي

لماذا يعذب الميت لبكاء أهله عليه؟.. علي جمعة يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى يجب عليك تناولها يوميا

سفرة رمضان| طريقة عمل البطاطس المحشية

فيديو

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

اﻟﻤﺰﻳﺪ