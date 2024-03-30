بيلعب في البلكونة.. التفاصيل الكاملة لسقوط طفل من الطابق الـ11 بالإسكندرية

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بعقار بالطابق الـ 11 بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية، فيما قررت أسرته أن الطفل اختل توازنه أثناء لهوه في شرفة منزله “البلكونة”.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط طفل من شرفة شقة بعقار بشارع خالد بن الوليد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة طفل، 9 سنوات، يرتدي كامل ملابسه بها إصابات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم إثر سقوطه من الشقة سكنه بالعقار المشار إليه.

وبسؤال أسرته، تبين أن الطفل غافلهم ودخل يلهو في الشرفة واختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه في الحال، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.