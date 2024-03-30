أتالانتا يهزم نابولي بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

فاز أتالانتا على نابولي؛ بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي، حيث جرت المواجهة على أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا، معقل الفريق الجنوبي.

وتألق أليكسي ميرانشوك وجيانلوكا سكاما وتيون كوبماينرس في تسجيل أهداف أتالانتا، حيث افتتح ميرانشوك التسجيل في الدقيقة 26 من داخل منطقة الجزاء.

ويعاني نابولي من نتائج سلبية، حيث لم يحقق الفوز في أي مباراة منذ تغلبه على يوفنتوس في الجولة 27، وخسر مباراتين أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا وأتالانتا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى التعادل مع تورينو وإنتر ميلان.