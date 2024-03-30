عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جاب من الآخر| هدى المفتي تغرق في الطرنش وأحمد مالك ينقذها.. فيديو

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر

وقع الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.

txt

هدى المفتي تنهار وتسقط على الأرض في رامز جاب من الآخر.. فيديو

txt

"سيب إيديها ياقليل الأدب".. رامز جلال يسخر من تعامل مالك مع هدى المفتي


وسقط الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي في المياه "الطرنش"، وظلت الفنانة هدى المفتي، تقاوم الغرق حتى تدخل الفنان أحمد مالك، وأنقذها وأخرجها من المياه.

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.


وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

هدي المفتي أحمد مالك رامز جلال رامز جاب من الاخر السقا وباسم سمرة الفنان احمد مالك الفنانة هدى المفتى برنامج رامز جاب من الاخر برنامج رامز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

ترشيحاتنا

توتنهام يقلب الطاولة على لوتون تاون بالفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

جواز سفر فرنسي مزور و6مسدسات و200 رصاصة.. تفاصيل جديدة عن اعتقال إسرائيلي بماليزيا

متى تبدأ صلاة التهجد؟ اعرف كل أحكامها في دقيقة

وزارة الرياضة تبرر سبب نشر صور أحمد رفعت رفع لاعب فيوتشر

تشيلسي يقع في فخ التعادل أمام ضيفه بيرنلي بالدوري الإنجليزي

وزير خارجية الأردن: نواجه عجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير رخيص جدا يحمى من 10 أمراض

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

طريقة عمل مهلبية بالرمان| بأسهل الخطوات

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

فيديو

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ