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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسيون أجانب يضعون الزهور حدادا على أرواح ضحايا هجوم موسكو

دبلوماسيون أجانب
دبلوماسيون أجانب يضعون الزهور على أرواح ضحايا هجوم موسكو

قالت إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية، إن سفراء عدد من الدول الأجنبية شاركوا، اليوم السبت، في مراسم لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الذي وقع هذا الشهر على قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو وأدى إلى مقتل العشرات.

وفتح مسلحون النار من أسلحة أوتوماتيكية على رواد حفل موسيقي في 22 مارس/آذار في أسوأ هجوم تشهده روسيا منذ عقدين وأدى إلى مقتل 144 شخصا على الأقل.

وأقيمت مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري العفوي بالقرب من مجمع قاعة مدينة كروكوس. وشارك رؤساء وموظفو أكثر من 130 بعثة دبلوماسية (أكثر من 250 شخصًا) في الحفل التذكاري. 

وذكرت صحيفة كوميرسانت أن من بين المشاركين سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

وقاموا هم وزوار آخرون بوضع الزهور على النصب التذكاري وأطلقوا بالونات بيضاء في السماء.
وقالت إدارة المراسم: نحن ممتنون للغاية لممثلي السلك الدبلوماسي الموقرين لتضامنهم مع الشعب الروسي في مثل هذا الوقت العصيب.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم ويقول مسؤولون أمريكيون إن لديهم معلومات استخباراتية، تظهر أن فرع التنظيم في أفغانستان، تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، نفذ الهجوم.

وقال محققون روس، اليوم الخميس، إنهم عثروا على دليل على أن المسلحين الذين هاجموا قاعة الحفلات الموسيقية على صلة 'بالقوميين الأوكرانيين'، وهو ما نفته الولايات المتحدة ووصفته بأنه دعاية لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت حكومة موسكو منذ البداية إنها تعتقد أن أوكرانيا مرتبطة بالهجوم، رغم أن كييف نفت ذلك.

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