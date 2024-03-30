بشكل رسمي.. فرنسا تعلن معارضة أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم السبت، أن بلاده تعارض بشكل رسمي تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن إسرائيل قادرة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة ودون أي عقبات وقيود.

وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيريه المصري، سامح شكري، والأردني، أيمن الصفدي: "أقولها أمامكم اليوم، فرنسا تعارض وبشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري ضد رفح الفلسطينية، خاصة مع الوضع المأسوي المتمثل في وجود أكثر من 2 مليون فلسطيني في مواجهة خطر الترحيل القسري في حال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليته العسكرية".

وأضاف: "الأردن ومصر في الخطوط الأمامية لهذه المأساة في غزة اليوم وتحاولان تقديم حل واقتراحات للأزمة، نحن نريد أن تتوقف العمليات العسكرية وهو ما نادى به مجلس الأمن في مشروع القرار الذي تم التصويت عليه ومن بينهم فرنسا".

وصرح سيجورنيه، بأن الأحداث الجارية في غزة لا تخدم أمن إسرائيل ولا الإسرائيليين، ولا بد أن تحافظ إسرائيل على علاقاتها الأمنة مع جيرانها وخاصة مصر والأردن.

وختم، قائلًا: "نرى في الضفة الغربية تسارعا للاستيطان، وهو أمر مخالف وغير قانوني وفق القانون الدولي ويكون ضد إقامة الدولة الفلسطينية المقبلة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.