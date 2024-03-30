كندا تدرب قوات من دول الكاريبي للقيام بمهمة في هايتي

قالت وزارة الدفاع الكندية يوم السبت إن كندا أرسلت نحو 70 جنديا إلى جامايكا لتدريب قوات من دول الكاريبي من المقرر أن تشارك في مهمة تفوضها الأمم المتحدة في هايتي.



وأعلنت كينيا العام الماضي أنها ستقود القوة التي تهدف إلى مساعدة الشرطة الوطنية في محاربة العصابات القوية في هايتي حيث أدى تصاعد العنف إلى كارثة إنسانية. وقد تم تقييد هذه المبادرة في الطعون أمام المحاكم الكينية منذ ذلك الحين، مما أدى فعليًا إلى تعليق المهمة.

واضافت وزارة الدفاع في بيان إن القوات الكندية، وهي من مقاطعة كيبيك التي تقطنها أغلبية ناطقة بالفرنسية، ستوفر التدريب على المهارات الأساسية لحفظ السلام والإسعافات الأولية القتالية. الفرنسية هي إحدى اللغتين الرسميتين في هايتي.

ومن المقرر أن تبقى القوات في جامايكا لفترة أولية مدتها شهر وستقوم بتدريب حوالي 330 جنديًا من جامايكا وبليز وجزر الباهاما.

وقالت كندا الشهر الماضي إنها ستمنح 80.5 مليون دولار كندي لدعم نشر المهمة التي تقودها كينيا.

