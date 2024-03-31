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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يفوز على لاس بالماس بهدف نظيف في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

نجح برشلونة في الفوز على لاس بالماس بنتيجة 1-0، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ونجح رافينا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 67 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق5  نقاط عن غريمه المتصدر ريال مدريد صاحب 72 نقطة قبل لقاءه اليوم امام أتليتكو بلباو في نفس الجولة.

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه لاس بالماس، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة 30 لليجا.

وشهد تشكيل برشلونة البدء بالبرتغالي جواو كانسيلو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: فيران توريس وجواو فيليكس ورونالد أراوخو.

وجاء تشكيل البارسا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جوليس كوندي.

الوسط: فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان - سيرجي روبرتو.

الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

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