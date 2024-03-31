خبير اقتصادي: تنفيذ 10 آلاف مشروع خلال العشر سنوات الماضية

في عهد السيسي..

أشاد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في مختلف القطاعات خاصة الاقتصاد.

وقال مصطفى بدرة في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي نفذ حوالي 10 آلاف مشروع خلال الـ 10 سنوات الماضية".

وتابع مصطفى بدرة: "الدولة المصرية تنفذ المشروعات التنموية الكبرى في مجال الزراعة والصناعة وتطوير البنية التحتية".

واستطرد مصطفى بدرة: "الدولة المصرية أنشأت أنفاق لربط سيناء بباقي جسد الوطن وتم صرف المليارات لتعمير وتنمية سيناء".

ولفت مصطفى بدرة إلى أن هناك استثمارات أجنبية كثيرة في مصر، آخرها مشورع رأس الحكمة.