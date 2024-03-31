أساطير القطبين.. قدامى الأهلي يفوزون على الزمالك 4-3 في مباراة استعراضية

اختتمت مساء السبت بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، المقامة بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة.

وأقيمت على هامش البطولة مباراة استعراضية بين أساطير ناديي الأهلي والزمالك وتغلب ابناء القلعة الحمراء على الأبيض 4-3 .

وشارك في المباراة من نجوم النادي الأهلي السابقين: حسام غالي، وأحمد حسن، ومحمد فضل، وسيد معوض، ومحمد شوقي، ومحمد ناجي-جدو، ووليد سليمان، وأمير توفيق، وهشام حنفي، وعماد متعب،

ومن نادي الزمالك: جمال حمزة، وخالد الغندور، ومحمد عبد المنصف، ومحمد أبو العلا، وأيمن عبد العزيز، ووائل القباني، وإبراهيم صلاح، ومحمود محمود، وطارق السيد.

كما شهد اليوم احتفالية تتويج الأبطال النجوم العالميون الإيطالي دل بييرو، والأسباني ميشيل سالجادو، والهولندي إدجار ديفيدز

وحضر الختام عددًا كبيرًا من نجوم كرة القدم السابقين وقيادات ورموز الرياضة المصرية.