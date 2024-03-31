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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: إزالة تعدٍ على نهر النيل ببنى سويف بمساحة 4000 متر مربع

صدى البلد

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من  المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص إزالة التعديات على نهر النيل.

وصرح سويلم بأن أجهزة الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف، بادرت بالتحرك الفوري أمس، السبت، فور وصول بلاغ بقيام بعض المزارعين باستخدام أتربة لردم وتعلية جسور النهر بمساحة 4000 متر مربع وبإرتفاع 2 متر، حيث قامت الإدارة بتوفير المعدات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحرير محضر بالواقعة.



وكان سويلم وجه أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه بضرورة المراقبة المستمرة لجسور المجرى، ورصد جميع المخالفات الواقعة عليها، والتأكيد على إزالتها فى المهد قبل تفاقمها.

وأكد وزير الري أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة جميع أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.

وأوضح أنه تمت إزالة 82043 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، كما يجرى حالياً تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات، حيث تم خلال المرحلة الأولى من الموجة إزالة 2800 حالة تعدٍ، و1552 حالة تعدٍ في  المرحلة الثانية.

وذكر أن المرحلة الثالثة ستبدأ بعد عيد الفطر، والتى تتم تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة، حيث تهدف إزالة التعديات للحفاظ على القطاع المائى لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق.

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