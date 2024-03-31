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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إوعى يفوتك.. أقوى خصم لموبايل Note 13 Pro+ الفتاك

إوعى يفوتك..أقوى
إوعى يفوتك..أقوى خصم لموبايل Note 13 Pro+ الفتاك

أعلنت شاومي مؤخرًا عن لون خاص بإصدار مهرجان معجبي شاومي لهاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G يُسمى Mystic Silver (الفضي الغامض).

 أصبح لون الهاتف الجديد هذا الآن متاحًا للطلب المسبق في المملكة المتحدة وبعض المناطق الأوروبية بسعر مغرٍ.

يأتي هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 512 جيجابايت من سعة التخزين. 

يُباع هذا التكوين من الهاتف الذكي عادةً مقابل حوالي 449 جنيه إسترليني و 499.90 يورو في الاتحاد الأوروبي وأوروبا على التوالي. ومع ذلك ، يُباع هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver مع التكوينات المذكورة أعلاه مقابل 379 جنيهًا إسترلينيًا و 400.90 يورو فقط.



تجدر الإشارة إلى أن هذا عرض لفترة محدودة ، وسيتعين على العملاء إجراء حجز مسبق عن طريق إيداع 1 جنيه إسترليني / 1 يورو بحلول 1 أبريل في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة و 2 أبريل في الساعة 9:59 صباحًا بتوقيت منطقة اليورو للحصول على الجهاز بالأسعار المذكورة أعلاه. يمكن إجراء هذه الحجوزات المسبقة على مواقع شاومي الإقليمية. ستظل مواصفات الجهاز كما هي بالنسبة لهاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G العادي. يمكنك التحقق من المزيد من التفاصيل أدناه.

 

مواصفات Redmi Note 13 Pro+ 5G

 

يأتي Redmi Note 13 Pro Plus 5G بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.67 بوصة ، وتوفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7200 Ultra يقترن بـ LPDDR5 RAM ومساحة تخزين UFS 3.1.

من حيث التصوير ، فهو يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ، وعدسة عريضة للغاية 8 ميجابكسل ، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل في الخلف ، مصحوبة بكاميرا سيلفي 16 ميجابكسل في الأمام. ويدعمه بطارية بقوة 5000 مللي أمبير ويشحن سريعًا بقوة 120 وات.

Note Note 13 Redmi Redmi Note 13 Pro 5G Mystic Silver

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