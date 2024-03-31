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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية .

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جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إرسال تعليمات مشددة لجميع واضعي امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، بضرورة مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وامتحانات صفوف النقل 2024 .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، مع مراعاة التدرج فى مستويات صعوبة الأسئلة والإبتعاد عن التعقيد.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 

وكانت قد بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، في إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية 

و وفقا لما تم إعلانه بشأن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، فمن المقرر أن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 .

وتنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، راعت مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، عدم عقد اي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و 7 مايو القادم .

جدير بالذكر أن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، تتولى إعداده وإعلانه مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، مع الإلتزام بالخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 ، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ، أن تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل والإعدادية يوم 8 مايو 2024 وتنتهي في 23 مايو 2024

وهناك 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني 2024  التحريرية ، بقرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك نظرا لإعفاءهم من خوض اي امتحانات رسمية بقوة القانون ، وبناءا على ذلك لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني  لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

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