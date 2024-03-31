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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأضخم في الشرق الأوسط.. مسلسل الحشاشين حديث التلفزيون السويدي

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يحظى مسلسل الحشاشين باهتمام واسع نظرا لما حققه العمل من نجاح كبير منذ عرض حلقاته الأولى، والذى يقدم فيه الفنان كريم عبد العزيز شخصية مثيرة للجدل وهى حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين الدموية التى أرعبت العالم.

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ولم يقتصر الاهتمام بمسلسل الحشاشين على المستوى المحلى فقط بلد شهد اهتماما بالغا على المستوى الاقليمى والدولى حيث حرصت القناة السويدية الأولى أن تهتم بالعمل والحديث عنه ليتصدر المشهد صورة كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح.

ونشر مؤلف المسلسل الكاتب عبد الرحيم كمال حوارًا على حسابه بموقع «فيسبوك» حول المسلسل على القناة السويدية الأولى، وتتصدره صورة الفنان كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح التي يجسدها في المسلسل.

كما شهد مسلسل الحشاشين اهتماما كبير فى عدة دول منذ عرض حلقاته الأولى حيث عرض فى روسيا وتمت ترجمته أيضا إلى اللغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الفنان كريم عبد العزيز الكاتب عبد الرحيم كمال حسن الصباح عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

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