هند صبري تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها صور جديده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هند صبري في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل ومعتمدة علي ميكب هادئ أبرز جمال وجهها.

حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي ٩٢.١، وقالت إن في حياتها تعرضت للصدمات من عده أشخاص ولكنها تعلمت الكثير.

وعن الصور مع المعجبين قالت: "بدأت أحط نفسي مكان الجمهور وأحيانا أضطر أضغط على نفسي علشان صورة مثلا حد طلبها ولا أرغب في ترك انطباع دائم عني عند أي حد ويكون سيئ".

وقالت هند صبري إن خلال مشوارها الفني تعلمت الكثير، قائلة: "عندي هوس بالتفاصيل لأنها هي اللي بتفرق في أن عمل عن الآخر واتعملت إني متمسكش باللي أنا عايزاه وأخذ كل الآراء والزوايا من أجل العمل".