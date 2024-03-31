تفاصيل جديدة من التعليم حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل جديدة بشأن امتحانات التيرم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

وقالت الوزارة: لقد حدد المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي ، مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

وفي إطار تحديد مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام ، تقرر أنه بالنسبة لمادة التاريخ للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الثاني سيراعى ما يلي :