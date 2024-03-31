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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل جديدة من التعليم حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل جديدة بشأن امتحانات التيرم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

وقالت الوزارة: لقد حدد المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي ، مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

 وفي إطار تحديد مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام ، تقرر أنه بالنسبة  لمادة التاريخ للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الثاني سيراعى ما يلي :

  • تكون الورقة الإمتحانية لمادة التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي وسيلة لقياس مدى تقدم الطلاب نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوة لهذه المرحلة
  • تكون الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة تتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
  • تتدرج الأسئلة في الورقة الإمتحانية من السهل إلى الصعب، وتشمل على المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
  • سيراعى جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).
    - الأرقام - الاحصائيات - التواريخ - المعلومة الاثرائية) ليست أهدافاً اختبارية بل يمكن الاستدلال بها.
  • الزمن المخصص للامتحان للصف الأول الثانوي ساعة ونصف ، والصف الثاني الثانوي ساعتين ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة.
  • يراعي في مواصفات التعليم العام وجود درجات أعمال السنة أما باقي الفئات منازل - مسجونين - نزلاء مستشفى 57357 ومن في حكمهم فلا يوجد أعمال سنة في الدرجة.
  • تتنوع الأسئلة ما بين اختيار من متعدد بنسبة 85% واسئلة مقاليه قصيره بنسبة 15%، ويراعي عدم إدراج موضوعات الإطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثانى.
الصفين الاول والثاني الثانوي الاول والثاني الثانوي امتحانات الترم الثاني 2024 التربية والتعليم

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