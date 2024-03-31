أمين «كبار العلماء» بالأزهر يشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين

هنأ د.عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء وكيل الأزهر السابق، مجلس حكماء المسلمين برئاسة ‏الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، ‏بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مجلس حكماء المسلمين.‏

مجلس حكماء المسلمين يشهد مسيرة حافلة من الإنجازات بقيادة شيخ الأزهر

وأشاد الأمين العام لهيئة كبار العلماء بجهود المجلس ومبادراته خلال العقد الأول من تأسيسه، مؤكدا أن هده الجهود تبرهن على صدق وإخلاص القائمين على مشروعات المجلس وأعضائه من حكماء المسلمين، مشيرا إلى أن المجلس يضم نخبة من خيرة علماء ‏الأمة ومفكريها من مختلف الأقطار، معربا عن تقديره الكبير لرعاية الشيخ محمد بن زايد لعمل المجلس وأنشطته الطيبة، والدعم اللامحدود الذي توفره دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرات المجلس ورسالته وفي مقدمتها تعزيز الأخوة الإنسانية والسلم المجتمعي، وترسيخ الوحدة الإسلامية.

كما أعرب شومان عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، مشيرا إلى أن تأسيس هذا المجلس يمثل ركيزة ‏في تعزيز التواصل والحوار ‏بين علماء الأمة وانخراطهم مع واقع المجتمع العربي والإسلامي والعالمي، وهو ما يؤكد أهمية ‏الجهود المبذولة في تحقيق الأهداف السامية والنبيلة التي تأسس عليها المجلس.‏

ويعد مجلس حكماء المسلمين هيئة دوليَّة مستقلَّة تأسَّست في 21 رمضان من عام 1435هـ، ‏الموافق 19 يوليو عام 2014 م، تهدف إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلَّة من ‏علماء الأمَّة الإسلاميَّة وخبرائها ووجهائها ممَّن يتَّسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة، ‏بهدف المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب ‏التي سادت في بعض المجتمعات المسلمة، وتجنيب الأمة عوامل الصراع والانقسام والتَّشرذم.‏