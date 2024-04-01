ماذا فعل النبي في العشر الأواخر؟.. هذه العبادات طريقك إلى الجنة| فيديو

ماذا فعل النبي في العشر الأواخر من رمضان؟ واحد من الأسئلة التي تشغل ذهن الكثيرين خاصة مع اقتراب ثاني أيام العشر الأواخر من رمضان على نهايته، وكيف يغتنم المسلم ما تبقى من الأيام العشر الأواخر ، هذا ما يوضحه الشيخ إبراهيم جاد الكريم عضو الإفتاء بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

ماذا فعل النبي في العشر الأواخر من رمضان؟

قال الشيخ إبراهيم جاد الكريم، في جواب سائل يقول: كيف كان النبي في العشر الأواخر؟، وكيف يشد المسلم مئزره فيها؟: «كان النبي يجتهد في العبادة في رمضان وكان أكثر اجتهادًا في العشر الأواخر، وكما ورد أن النبي إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره واعتزل نساءه واعتكف، مشددًا على أن هذه العشر الأواخر تحمل في طياتها ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، فيها استجابة الدعاء.

ولفت في حديثه الخاص لـ موقع صدى البلد، على مدار أيام شهر رمضان 2024، إلى أنه على المسلم أن يفرغ نفسه من أمور الدنيا قدر المستطاع وأن يتقرب إلى ربه بهذه الأعمال في العشر الأواخر، فقد كان النبي يتلوا القرآن، يعتكف، فإن استطعت فكن كما كان الحبيب وعليك أيضا بالصدقات وقول المعروف، ففي هذه العشر ليلة قال عنها مولانا جل وعلا خير من ألف شهر.

فضل الليالي العشر الأواخر من رمضان

قالت السيدة عائشة- رضي الله عنها- في الحديث (كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، وأيقظ أهله)، وكان من هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان، أنه كان يكثر فيها من الطاعات والنوافل، فكان النبي يقوم ليلها ويعين أهل بيته على اغتنامها.

وقد فضلت ليالي العشر الأواخر من رمضان بوجود ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم، وتتنزل الملائكة فيها، وهي ليلة خير من ألف شهر.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري (تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان).

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

انقضت أول ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، والتي يتحرى فيها ليلة القدر، لذا احرص على أن تغتنم الليالي الباقية منه وهي:

• ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م

• ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م

• ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م

• ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م