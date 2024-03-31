رئيس مدينة القصير يتابع عملية الإنارة العامة بقرية الحمراوين

تابع اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، آخر مستجدات الأعمال في عملية الإنارة العامة بالشارع الرئيسي بقرية الحمراوين شمال المدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالمواصفات وسرعة الانتهاء من توصيل الكابلات المغذية للأعمدة. وأكد على أن هذه العملية تأتي ضمن الخطة الاستثمارية التي تشمل رصف وإنارة العديد من شوارع المدينة والقرى التابعة لها.

كما أشار إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل توفير جميع الخدمات للمواطنين، وأنها تسعى جاهدة لضمان تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والراحة للمجتمع المحلي.