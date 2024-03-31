استولى على 50 مليون جنيه.. ضحية جديدة لمستريح المطاعم: كل اللي عملته راح

شهدت قضية مستريح المطاعم المتهم بالاستيلاء على مبالغ طائلة تخطت 50 مليون جنيه تطورا جديدا بعد تقدم ضحية جديدة ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة ضد المتهم الهارب.

وأدلى الضحية بشهادته أمام نيابة الأموال العامة قائلا إنه تعرف على المتهم من خلال إعلاناته في قنوات شهيرة، حيث كان يعلن عن استثمار أموالهم بأسهم في مطاعم شهيرة.

وأضاف انه استولى على مبلغ مليون جنيه قائلا: "شقى عمري في الخليج كل اللي عملته راح".

وحرر الضحية توكيلا للدكتورة نهى الجندي المحامية لتولى القضية.

كانت مباحث الأموال العامة تلقت أكثر من 150 بلاغًا كشفت عن قضية كبرى جديدة للنصب على المواطنين في مبالغ تخطت 50 مليون جنيه لاستثمارها في مطاعم شهيرة.

وتضمنت البلاغات التي قدمها الضحايا قيام "محمد عادل"، مالك شركة فود كينجدم لتأسيس وإدارة وتسويق المطاعم والكافيهات، بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منهم بملايين الجنيهات بعد فترة طويلة من الإعلانات عبر القنوات الفضائية المختلفة وموقع "يوتيوب" حول جمع أموال منهم بالدولار والريال السعودي كأسهم يستثمرها في مطاعم ذات أسماء شهيرة، وبعد جمع مبالغ مالية ضخمة من حوالي 150 ضحية تخطت 50 مليون جنيه اختفى وجميع العاملين معه بالشركة بشكل مفاجئ وتوقفت جميع خطوط هواتفه المحمولة ولم يتوصل إليه أي من ضحاياه.

وحرر عدد من الضحايا توكيلات للدكتورة نهى الجندي، المحامية، للدفاع عنهم، خاصة بعد تحرير محاضر منذ عدة أشهر.

وقال أحد الضحايا إنهم حرروا محضر برقم 1806 لسنة 2023 في مباحث الأموال العامة، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم، إلا أنه لم يتم ضبطه حتى الآن.

وأضاف الضحية أن محمد عادل كان يقوم بجمع الأموال منهم، خاصة المغتربين ويحدد الحوالات البنكية بالدولار والريال لتوظيفها في مجال المطاعم، وأوهم ضحاياه أنه بتلك المبالغ يكون لهم أسهم ونصيب في أشهر المطاعم، كما أنه استغل مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب للإعلان عن نشاطه وادعى شراكته لمؤسسات كبرى في الدولة لكسب ثقة ضحاياه.

وناشد الضحايا الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على مستريح المطاعم - على حد قولهم – خاصة بعد علمهم أنه ما زال داخل البلاد ولم يهرب للخارج لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان اختفائه للإبلاغ عنه، كما أنه يظهر من فترة لأخرى مستمرًا في الإعلان عن نشاطه عبر قناته على يوتيوب.