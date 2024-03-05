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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خد شقى عمرنا.. كواليس هروب مستريح المطاعم بـ50 مليون جنيه.. صور

المتهم الهارب
المتهم الهارب

اكثر من 150 بلاغ تلقتهم مباحث الأموال العامة بالقاهرة الجديدة كشفت عن قضية كبرى جديدة للنصب على المواطنين في مبالغ تخطت 50 مليون جنيه لاستثمارها في مطاعم شهيرة. 

 

وتضمنت البلاغات التي قدمها الضحايا قيام محمد عادل مالك شركة فود كينجدم لتأسيس وإدارة وتسويق المطاعم والكافيهات بالاستيلاء على مالبغ مالية ضخمة منهم بملايين الجنيهات بعد فترة طويلة من الاعلانات عبر القنوات الفضائية المختلفة وموقع يوتيوب حول جمع أموال منهم بالدولار والريال السعودي كأسهم يستثمرها في مطاعم ذات اسماء شهيرة، وبعد جمع مبالغ مالية ضخمة من حوالي 150 ضحية تخطت 50 مليون جنيه اختفى وجميع العاملين معه بالشركة بشكل مفاجئ وتوقفت كافة خطوط هواتفه المحمولة ولم يتوصل اليه اي من ضحاياه. 

وحرر عدد من الضحايا توكيلات للدكتورة نهى الجندي المحامية للدفاع عنهم خاصة بعد تحرير محاضر منذ عدة اشهر وقال احد الضحايا انهم حرروا محضر برقم ١٨٠٦ لسنة 2023 في مباحث الاموال العامة وأصدرت النيابة قرارا بضبط واحضار المتهم الا انه لم يتم ضبطه حتى الان.

 

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واضاف الضحية ان محمد عادل كان يقوم بجمع الاموال منهم وخاصة المغتربين ويحدد الحوالات البنكية بالدولار والريال لتوظيفها في مجال المطاعم واوهم ضحاياه انه بتلك المبالغ يكون لهم اسهم ونصيب في اشهر المطاعم كما انه استغل مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب للاعلان عن نشاطه وادعى شاركته لمؤسسات كبرى في الدولة لكسب ثقة ضحاياه. 

 

وناشد الضحايا الاجهزة الامنية بسرعة القاء القبض على مستريح المطاعم - على حد قولهم – خاصة بعد علمهم انه مازال داخل البلاد ولم يهرب للخارج لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان اختفائه للابلاغ عنه كما ان يظهر من فترة لاخرى مستمرا في الاعلان عن نشاطه عبر قناته على يوتيوب وقال احدهم:"خد شقى عمرنا وهرب". 

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خد شقى عمرنا مستريح المطاعم هروب مستريح المطاعم مباحث الأموال العامة 50 مليون جنيه شركة فود كينجدم تسويق المطاعم

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