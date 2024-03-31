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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض الفيلم الفلسطيني "غنينا قصيدة" بمهرجان هوت دوكس بكندا

الفيلم الفلسطيني
الفيلم الفلسطيني القصير غنينا قصيدة

يشهد الفيلم الفلسطيني القصير غنينا قصيدة للمخرجة آني سكاب، عرضه العالمي الأول بمهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية بكندا والمقام من الخميس 25 أبريل وحتى الأحد 5 مايو وهو أحد أهم المهرجانات المختصة بالأفلام الوثائقية عالميًا.

الفيلم الفلسطيني القصير غنينا قصيدة


غنينا قصيدة من إخراج آني سكاب ويشاركها في التأليف والإنتاج بول لي (شركة B707 Productions Inc)، ويشارك فيه سيلينا وحنا وآني سكاب وإنتاج كندي فلسطيني أردني مشترك. والفيلم مَبنِي على طفولة أجيال تتذكر الوطن، كما أنه رحلة المخرجة للتأمل في ألم الفقدان والهجرة القسرية والصدمة العابرة للأجيال الفلسطينية. وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي

تلقى الفيلم العديد من منح التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج من مهرجان تورونتو السينمائي الفلسطيني، مؤسسة عبد المحسن القطّان، المجلس الوطني للسينما في كندا، المجلس الكندي للفنون، مجلس تورونتو للفنون، وترينتي سكوير فيديو.

آني سكاب مخرجة أفلام ومصورة صحفية مستقلة، تركز أفلامها على قضايا المرأة والهوية والعدالة الاجتماعية. أول فيلم وثائقي قصير لها بعنوان فستان هولي تم عرضه لأول مرة عالميًا بمهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية وذهب إلى نحو 48 مهرجانًا وحاز على 15 جائزة دولية.

نُشرت أعمالها الفوتوغرافية في وسائل الإعلام، بما في ذلك هيئة الإذاعة الكندية، ونيويورك تايمز، وذا جلوب آند ميل، ومجلة فالروس، وواشنطن بوست، وبلومبرج نيوز، وإن بي سي نيوز، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. آني هي عضو في مجموعة بوريال للتصوير الفوتوغرافي والنساء وتمثلها شركة صور الشرق الأوسط.

الفيلم الفلسطيني القصير غنينا قصيدة غنينا قصيدة مهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية آني سكاب MAD Solutions

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