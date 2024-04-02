الفخراني لصدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

عتبات البهجة ناقش صراع الأجيال .. وراض عن ردود الفعل

مجدي أبو عميرة رجل مخلص في عمله والمسلسلات القصيرة سريعة في أحداثها

الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها واضحة: حدود مصر خط أحمر



إسرائيل تهدف إلى إزاحة مواطني غزة .. وفلسطين في القلب



من النجوم القلائل الذين حققوا نجاحات كبيرة في عالم الدراما والسينما، واستطاع أن يكتسب ثقة الجمهور منذ ظهوره، ليصبح واحدًا من النجوم المصريين الذين حققوا شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ومن الفنانين القلائل أيضا الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة ويحققون نجاحًا كبيرًا.



في أعماله استطاع أن يجعل نفسه واحدا من أهم نجوم الدراما المصرية، ويخوض هذا العام تجربة مهمة في رمضان الحالي خلال مسلسل عتبات البهجة ، إنه النجم الكبير يحيي الفخراني الذي حاوره صدى البلد للحديث عن مسلسله وأعماله المقبلة.

حدثني عن مسلسل عتبات البهجة وعن ردود الفعل ؟

ردود الفعل مقبولة للغاية خاصة وانني أعود بعد فترة غياب ، وراض تماما عن ما قدمته في هذا العمل.

اضاف : "العمل يركز على كل ما يهم الشباب، مثل مخاطر الإنترنت.. هناك أشياء لم أكن أعرفها عن هذا المجال وعرفتها بسبب المسلسل، وكل هذه الأمور ستجذب الشباب لمشاهدة العمل، خاصة أن الجديد هو ظهوري بشخصية بلوجر.

تابع : "والمسلسل يناقش قضية تبعات الاستخدام غير الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعى، ويتطرق لأمور حديثة أعتقد أن هناك العديد من الشباب وفئات أخرى لا يعرفونها، وهذا سيجذبهم لمشاهدة العمل.

كيف ترى الصراع بين الأجيال ؟

هناك صراع بين الأجيال، فكل جيل يرى نفسه أفضل وأحسن من الآخر، وهناك ندية فى التعامل تصل لحد التطاول.. وخلال المسلسل «الجد بهجت» سيدخل فى عمق تفكير وعالم الشباب، وسيقترب منهم، والأغرب أنه سيتعلم منهم، وسيجد لغة تواصل معهم.

ماذا عن تعاونك مع المخرج مجدي أبو عميرة ؟

المخرج مجدي أبوعميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.





ما رأيك في المسلسلات التي تحمل 15 حلقة وماذا تختلف عن 30 حلقة؟

المسلسلات ال15 حلقة مميزة وتبتعد عن المط والتطويل في كثير من الأحيان وهذا ما يميزها عن المسلسلات 30 حلقة التي لا تكون أحداثها سريعة أحيانا .

اضاف :" المسلسلات 15 حلقة تعطي الفرصة لتنوع الموضوعات ويعمل بها العديد من الفنانين وتتيح لهم الفرصة.

حدثنا عن القضية الفلسطينية وعن الدور الكبير الذي تلعبه مصر؟

أحب الحديث عن القضايا المختلفة بما فيها القضية الفلسطينية من خلال الأعمال الفنية، لأنها تكون أكثر تأثيرا في القلب، لكن من خلال وجودي في مجلس الشيوخ أضطر في بعض الأوقات أن أتحدث عن هذه القضايا وخصوصا عندما عقد المجلس جلسة استثنائية للحديث عن القضية الفلسطينية نظرا لأن فلسطين في القلب دون ادعاء، ومصر طوال تاريخها تتحمل على عاتقها القضية الفلسطينية.

وأشاد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قال إن حدود مصر خط أحمر، قائلا إن إسرائيل تهدف إلى إزاحة مواطني غزة ليكون الضرب في مصر وسيناء وتنتهي القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الخطة ساذجة.

أوضح أنه في وقت ما فُتحت الحدود بين مصر وغزة بشكل ساذج، ولكن تم لملمة الموضوع، كما أن المصريين لن يسمحوا لأن الأرض والعرض متساويان عندهم.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.



تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.



ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)، جومانا مراد (نعناعة)، صلاح عبدالله، سما إبراهيم ، خالد شباط

وفاء صادق، مصطفى عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، علاء زينهم، علاء مرسي، بسنت أحمد أبو باشا، محسن منصور، حازم إيهاب، مراد فكري، صادق بوسي الشامي، محمود فايز، ليلى عز العرب ،هشام إسماعيل.



ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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