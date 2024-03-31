خالد الجندي: يجوز الحلف بالنبي والمصحف

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،عن أنوار قرآنية في تفسيره لسورة العصر، قائلا: "الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، هل الإنسان له الحق يقسم بالعصر، لا فالله فقط هو من يقسم بالمخلوق، وسيدنا ابن حنبل أجار الحلف بالنبي لأنه أحد ركنين الإيمان".



وأوضح عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "كذلك يجوز الحلف بالمصحف، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن تحلف بصفة من صفات الله وعزة الله وجلال الله ونور الله، كل هذا يجوز".

وتابع: "الله وحده هو من يحلف بمخلوقاته، وأطول قسم لله بمخلوقاته كان فى سورة الشمس فى قوله تعالى: (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا)".