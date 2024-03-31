تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق.

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود، عبد الكبير الوادي، محمد ربيعة، هشام عادل، كجالي درامي، محمد زعلوك.

ويستضيف اليوم وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.