محافظ الدقهلية: تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون 30 مليون جنيه

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والصحية والتعليم والمشروعات الخدمية وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الأحد لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تغطية وتطوير وتجميل ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بمدينة السنبلاوين بطول 1 كيلو متر.

وأوضح المحافظ بأن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 ملايين جنيه وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وأنترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم، مضيفاً أن جامعة المنصورة تشهد نقلة نوعية في استحداث عدد كبير من البرامج التعليمية بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة اليوم مع إدارة الطلاب الوافدين، عقب اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد من مجلس الجامعة، وصدور قرارات رئيس الجامعة بإعادة هيكلة مكتب الوافدين والإدارات التابعة له، و ذلك لاستعراض ملف الطلاب الوافدين، ومناقشة خطة إدارة الوافدين خلال الفترة القادمة بجانب بعض الأمور التنظيمية والإجرائية للعمل على توفير المزيد من الرعاية للطلاب الوافدين، ووضع خطة لجذب أعداد أكثر من الطلاب الجدد.

من جانبه أشار الدكتور المعتصم بالله مصطفى أن إدارة الوافدين ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع آليات حديثة لتطوير منظومة الوافدين لرفع مستوى الخدمات التعليمية، وتيسير إجراءات القبول والتسجيل كما ستعمل على تعزيز الدعم الأكاديمي والإجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز توفير فرص التفاعل الثقافي والترفيهي والتي تسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة إعادة هيكلة إدارة الوافدين متضمنة استحداث إدارات جديدة لخدمة الطلاب الوافدين، ومناقشة الخطة والسياسات المستقبلية لجذب الطلاب الوافدين، في إطار رؤية الجامعة لتطوير إدارة الوافدين والخدمات المقدمة.

