وزير الرياضة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب.. المسارات الجديدة أمام الحكومة الفلسطينية.. مفاجأة عن مصير المحافظين يوم الثلاثاء| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس يؤكد حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



الرئيس الفلسطيني: الحكومة الجديدة تستهدف تعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إن مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولديها كامل الصلاحيات.

خبير استراتجي يوضح المسارات الجديدة أمام الحكومة الفلسطينية

قال اللواء الدكتور محمد المصري، خبير عسكري واستراتيجي ، إنه بعد اليوم الـ 77 بعد المائة على العدوان على الشعب الفلسطيني، شكل 7 أكتوبر من العام الماضي زلزال في المنطقة، بالتالي أدى ما أدى من حالة إنسانية كارثية.

هجوم موسكو| روسيا تطالب كييف بتسليم رئيس جهاز الأمن الأوكراني

طالبت روسيا من أوكرانيا، تسليمها جميع الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال الإرهابية التي ارتكبت في موسكو.



ماكنتش لاقي أصرف على ولادي.. الفنان شريف خير الله يروي أصعب أزماته

روى الفنان شريف خير الله، تفاصيل عدة مواقف إنسانية مر بها وأثرت فيه بشكل كبير.

وقال خير الله، خلال استضافته ببرنامج “كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب” على الراديو 9090، أنه تعرض لحادث سيارة صعب منذ عدة سنوات، مضيفا: علاجي استغرق شهورا، واختفيت عن الأنظار؛ لدرجة كتابة أخبار على المواقع والصحف أني تُوفيت، وكانت السويشيال ميديا بتترحم عليا، لدرجة إن أحد الأصدقاء شافني صدفة؛ اتخض إني لسه عايش.



وزير الرياضة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك العديد من المبادرات التي تم تدشينها في عهد الرئيس السيسي وعلى رأسها أولمبياد الطفل المصري، إبداع للجامعات والشباب، دوري مراكز الشباب، فضلا عن وتوظيف نحو أكثر من 15 ألف إلكترونيا عبر منصة توظيف إلكترونية.



تنمية شاملة.. أحمد موسى: الرئيس يتابع باستمرار كل ما يدعم بناء الإنسان

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "محمد علي باشا كان نقطة البداية في تحديث الدولة المصرية وبناء الجيش، وكان مهتم بالزراعة والصناعة من الحديد والصلب وغيره والتصنيع العسكري".

مختار نوح: الإخوان حاولوا اغتيال أم كلثوم وعبد الوهاب

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن اللقاءات التي أجراها الإعلامي حمدي قنديل وأعلن توبته عنها ورفضه لها في عام 2011 ثم بعد ذلك سحب الاعتذار.



أحمد موسى: «2 أبريل» سيكون يوما تاريخيا لمصر.. وبداية انطلاق الجمهورية الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 سيكون يوما تاريخيا لمصر، وبداية انطلاق الجمهورية الجديدة بإذن الله.

سمير فرج عن عهد الرئيس السيسي: خلص مصر من الإخوان

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن أهم ما فعله الرئيس السيسي خلال 10 سنوات ماضية هو القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، معقبا: "بعد 50 سنة التاريخ هيقول إن الرئيس السيسي خلصنا من الإخوان وإلا هنكون زي أفغانستان".

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مصير المحافظين بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بعد غد

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدستور المصري مُحدد فيما يتعلق بالرئاسة والنواب والحكومة والمحافظين، حيث أن الرئيس بإمكانه تعيين نواب له إذا أراد، أما المحافظين يتم اعتبار عملهم منهي وفي حكم المستقيلين بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية".