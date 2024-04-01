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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طريق الكباش أهم المشروعات الأثرية بالأقصر فى عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

" طريق الكباش " من أهم المشروعات الأثرية التى تم افتتاح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو الإرث الحضاري الذي تركه لنا أجدادنا .

 فما هو طريق الكباش وكيف تم إحياءه بعد مواته هذا ما سوف نسطره فى السطور التالية..

يقول الدكتور مصطفى وزيري، أن طريق الكباش موجود منذ آلاف السنوات وبالتحديد من أكثر من 3 الأف سنة ولكن على مر السنوات والعصور حدث إنشاءات تسببت في طمس معالم الطريق بسبب تنفيذ مطاعم وفنادق ومقاهي في وصلة طريق الكباش ، مشيرا الى ان هذه الإنشاءات على مر العصور الحديثة تسببت في قطع الوصلة التى كان يعملها المصري القديم بين المعبد الكرنك ومعبد الأقصر.

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وأضاف الأمين العام  قائلا : " بدأنا العمل في عودة إحياء طرق الكباش من عام 2005 وتم إزالة مباني اللي فوق الأرض على طريق الكباش، وتوقف العمل تماما فى عام 2011، واستأنف العمل في 2016 وتم الانتهاء بالكشف عن مفاجئات كبيرة، وتم الكشف عن رؤوس لكباش ويعاد ترميمها وتم الانتهاء من الكشف عن طريق الكباش".

 

الجدير بالذكر مر العمل بطريق الإحتفالات او كما يطلق عليه ( الكباش ) بعثرات عديدة وعراقيل منعت استكماله ، وكانت توجيهات القيادة السياسية بسرعة انجاز العمل بالطريق الذي بدأت الاعمال الاستكشافية به لأول مرة عام 1949 حينما عثر علي أول أثر للطريق ، وفي عام 2021 وبعد تكليفات الرئيس السيسي بتوفير الدعم اللازم لانهاء العمل بالطريق ، تم افتتاح طريق الكباش في احتفالية ضخمة مبهرة شهدها الرئيس وتناقلتها مئات القنوات ووسائل الاعلام العالمية وكانت الاحتفالية افضل دعاية ايجابية للسياحة المصـــــــرية
يبلغ طول الطريق نحو 3 كيلو متر ومن اجل افتتاحه تمت اعمال ازالات عديدة وانشاء كباري اعلي الطريق والقيام باعمال حفر وتمهيد ووضع اضاءة متحــفية

   


 


 

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الأقصر افتتاح طريق الكباش الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري المشروعات الأثرية معبد الأقصر معبد الكرنك

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