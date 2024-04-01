عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مصرع جندي من الكتيبة 77 في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جندي من الكتيبة 77 خلال المعارك الدائرة مع عناصر المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن الرقيب أول نداف كوهين، 20 عاما، من حيفا، مقاتل في الكتيبة 77 من اللواء المدرع السابع في تشكيل سار ميجولان، قتل أمس الأحد في معركة جنوب قطاع غزة.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإنه بمقتل كوهين يرتفع عدد الجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة إلى 256.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 31 عسكريا في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يخضع 288 عسكريا للعلاج جراء إصابتهم في قطاع غزة 25 منهم حالاتهم خطيرة.

ويبلع إجمالي عدد الإصابات 3130 عسكريا منذ بداية الحرب على قطاع غزة 1509 منهم خلال العمليات البرية.