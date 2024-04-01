مختار جمعة: مارس الماضي أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن هيئة الأوقاف حققت ثلاثة أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة في العام المالي الحالي، موضحًا أن الهيئة حققت أعلى عائد شهري في تاريخها في مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيراداتها عن الفترة من 1 مارس حتى 31 من نفس الشهر مبلغًا وقدره (374,591,015) جنيهًا، بزيادة قدرها (67,858,862) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (22.1%)، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022/ 2023، وبزيادة قدرها (134,715,498) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (56.2%)، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021/ 2022.

وأضاف وزير الأوقاف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الهيئة حققت أعلى عائد ربع سنوي من المتحصلات عن الفترة من 1 يناير الماضي حتى 31 مارس الماضي بلغ (773,176,746) جنيهًا، بزيادة قدرها (136,225,854) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (21.4%)، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/ 2023، وبزيادة قدرها (244,057,006) جنيهات، بنسبة تقدر بنحو (46.1%)، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021/ 2022.

وتابع وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد خلال 9 أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 31 مارس الماضي مبلغًا وقدره (1,972,894,308) جنيهات، بزيادة قدرها (321,033,470) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (19.4%)، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/ 2023، وبزيادة قدرها (543,475,308) جنيهات، بنسبة قدرها (38%)، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022.