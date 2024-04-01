عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن ظاهرة الغش التجاري في المجتمع المصري

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتموين والصحة، بشأن ظاهرة "الغش التجاري" في المجتمع المصري.

وقالت النائبة حنان يشار، أصبح الغش التجارى ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، فكل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التى يتعرض لها المواطنون سواء فى الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضاً تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر.

وأكملت في طلب إحاطتها، رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة فى التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة.

وذكرت "يشار"، تمثل عمليات الغش التجارى فى البيع والشراء فى محاولة عدم إظهار العيب فى السلعة والتلاعب فى الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة.

ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التى تتسبب فى كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات مما يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين.

وأردفت "يشار"، يدخل فى إطار الغش التجارى، عرض إعلانات بعض منتجات مستحضرات التجميل والرشاقة، حيث تقدم بعض الشركات نوعيات مختلفة منها وموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن الحالمين بتخفيض الوزن أو تحسين أداء بعض أعضاء الجسم، أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وشددت على أن مشكلة الغش التجارى مشكلة كبيرة تتطلب جهودًا كبيرة من الدولة والمستهلك للقضاء عليها، وذلك لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ولا بد من تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين.

طلب احاطة المستشار حنفى جبالى رئيس الوزراء الغش التجاري المجتمع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

ترشيحاتنا

الضرائب: مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين 3 أيام

حياة كريمة تغير حياة المواطنين بالقليوبية.. تنفيذ 702 مشروع بتكلفة 7.1 مليار جنيه

طاقة النواب تطالب مختلف المؤسسات بالدولة بسرعة سداد مستحقات وزارة الكهرباء

الأورومتوسطي: وثقنا مصرع 13 طفلا وإعدامات واعتقالات تعسفية بمحيط مجمع الشفاء بغزة

إعلام عبري: إسرائيل قررت الانفتاح على أفكار الوسطاء لعودة سكان شمال غزة

كسوف الشمس 2024.. هل تغيب عن مصر 5 ساعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ