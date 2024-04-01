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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من جدول أعمال  مجلس الإدارة خاصة بتشغيل محطة الصرف الصحي بمنطقه الصفا الصناعية وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية باستغلالها وتعظيم الاستفاده منها وإمداد المنطقة بالمياه اللازمة وقت الحاجة أيضا. 

كما تمت موافقة المجلس على كتاب الهيئه العامه للتنمية الصناعية بشأن قرار اللجنه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٦٧ لسنه ٢٠٢٢ بالموافقه على إقامة مشروع صناعي بنشاط ( مراتب بالسوست من الإسفنج أو مواد أخرى )  ووافق المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بتخصيص قطعة الأرض بمنطقة الشروق الصناعية على مساحه ٤٢٠٠ متر٢. 

كما تمت الموافقة على إعفاء بعض المستثمرين من الغرامات المستحقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعًا للاستثمار وحفاظاً على حقوق المستثمرين . 

وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

كما أكد حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، موضحا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها.

القليوبية محافظ القليوبية المناطق الصناعية إدارة المناطق الصناعية مجلس الادارة

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