بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة مع أبنائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت لاميتا فرنجية بإطلالة جديدة، مرتدية توب باللون الأسود مكشوف من الصدر مع بنطال أسود يبرز أنوثتها، ونسقت معه جاكيت شتوي باللون الأبيض بطريقة رياضية.
ونسقت لاميتا فرنجية مع إطلالتها الكاجوال، كاب باللون الأخضر وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا أسفل الكاب بطريقة عفوية.
وتزينت لاميتا فرنجيه بالأقراط الملفتة كبيرة الحجم باللون الذهبي، وبرزت جمالها بمكياج هادئ ليتناسب مع إطلالتها الصباحية.