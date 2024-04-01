بملابس رياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في الجيم

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت نسرين طافش الأنظار من داخل الجيم، بإطلالة رياضية، توب باللون الرمادي الفاتح، مع بنطال رياضي بألوان الرمادي والأسود يبرز قوامها الرشيق.

وانتعلت نسرين طافش حذاء رياضي باللون الاسود الأنيق، يبرز عن جمال إطلالتها اللافتة، كما استكملت هذا الظهور بارتداء الكاب الرياضي باللون الاسود من ماركة اديداس.

وتخلت نسرين طافش عن التكلف، فظهرت بدون مكياج نهائيا، وارتدت الاكسسوارات البسيط مثل السلسلة في الرقبة مع الأقراط الرقيقة في الأذن.