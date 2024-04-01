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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بملابس رياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في الجيم

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت نسرين طافش الأنظار من داخل الجيم، بإطلالة رياضية، توب باللون الرمادي الفاتح، مع بنطال رياضي بألوان الرمادي والأسود يبرز قوامها الرشيق.

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وانتعلت نسرين طافش حذاء رياضي باللون الاسود الأنيق، يبرز عن جمال إطلالتها اللافتة، كما استكملت هذا الظهور بارتداء الكاب الرياضي باللون الاسود من ماركة اديداس.

وتخلت نسرين طافش عن التكلف، فظهرت بدون مكياج نهائيا، وارتدت الاكسسوارات البسيط مثل السلسلة في الرقبة مع الأقراط الرقيقة في الأذن.

نسرين طافش 
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