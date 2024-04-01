تناولها يوميا .. أطعمة تمنع تساقط الشعر نهائيا

يعد تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا، حيث تتساقط حوالي 50 إلى 100 شعرة بشكل طبيعي على مدار اليوم، ومع ذلك، فإن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مزعجًا وحتى محرجًا لأولئك الذين يعانون منه.

ووفقا لموقع اكسبريس البريطاني، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر استعدادًا وراثيًا لفقدان الشعر، إلا أن هناك عوامل معينة يمكن أن تمنع تساقط الشعر وتسببه، النظام الغذائي هو أحد هذه العوامل.

أطعمة تمنع تساقط الشعر

ويعتبر الأفوكادو أول طعام لأنه يحتوي على مادة الليسين التي تساعد على منع تساقط الشعر في المقام الأول.

اما الطعام الثاني هو الطماطم لأن الطماطم تحتوي على الحديد الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المساعدة على منع تساقط الشعر.

والثالث الفول السوداني إلى نظامك الغذائي لأن الفول السوداني يحتوي على النياسين، وهو فيتامين ب3، وقد تبين بالفعل أن نقص فيتامين ب3 يؤدي إلى تساقط الشعر”.