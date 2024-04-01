عبدالعزيز الشهاوي: الأئمة الأربعة كانوا على هدى.. وواجب على المسلم تقليد أحدهم

قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إنه مُحب للإمام الشافعي والذي يصل نسبه إلى عبد المطلب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

عبد العزيز الشهاوي بمملكة الدراويش: الائمة الأربعة كانوا على هدى وواجب على كل مسلم تقليد أحدهم

وأضاف الشهاوي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أنه تعلم من مسيرة الإمام الشافعي علم الفقه والاقتداء به حيث كان، والأئمة الأربعة على 6 خصال منها "الزهد والصلاح والعبادة والعلم ".

وأكمل أن الأئمة الأربعة وهم " الإمام أحمد، والإمام الشافعي، والإمام أبي حنيفة، والإمام مالك" كانوا على هدى وواجب على كل مسلم تقليد أحد هؤلاء الأئمة، لانهم كلهم مجتهدين أي وصلوا لدرجة من العلم تؤهلهم لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ".

وتعرض حلقات برنامج "مملكة الدراويش" في شهر رمضان، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.