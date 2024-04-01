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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ قرش حوت ضخم محاصر داخل الـ بلوهول في دهب.. صور

انقاذ حوت في دهب
انقاذ حوت في دهب

تمكن غواصون بمنطقة البلوهول " الثقب الازرق " في دهب من انقاذ حوت ضخم الذي يطلق عليه " قرش البهلول" الضخم المسالم الذي يأكل  الكائنات الدقيقة العائمة في البحر .
وقال غواصون  في البلوهول أنهم فوجئوا  بسمكة " قرش الحوت " في منطقة الثقب الازرق محاصرة ولا تستطيع الخروج من منطقة الشعاب المرجانية
وحاول الغواصون دفع قرش الحوت من سرج الشعاب المرجانية الضحلة إلي البحر المفتوح ولكن القرش تعمق أكثر .
وكون الغواصون فريق إنقاذ لدفع قرش الحوت نحو القوس  حتي تمكنوا من إنقاذه وخروجه نجو البحر المفتوح مرة أخري .
وقال عمرو أبو جريشة من كبار الغواصين بدهب أن قرش الحوت مسالم جدا ولا يتغذي الا علي الكائنات الدقيقة ولا يأكل حتي الأسماك مشيرا إلي أن  قرش الحوت طيب ولا يهاجم أحد وليس له أسنان ولا خوف منه مطلقا .
ويعتبر قرش الحوت " البهلول  من الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض وهو طيب ومسالم إذ يستجيب لملاعبة السائحين والتقاط الصور التذكارية ويمثل الجذب السياحي وظهوره يمتع السياح الذين يحرصون على قضاء إجازتهم في الغردقة لرؤية الكائنات البحرية النادرة.  


 

الحوت

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جنوب سيناء دهب حوت القرش محاصر البحر

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