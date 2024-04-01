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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل العتاولة الحلقة 22.. سُترة تتخلص من سعد بعد فضح ابنتها

العتاولة
العتاولة

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل العتاولة، الكثير من الأحداث المثيرة بين فريق عمل المسلسل أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي.

وبدأت الحلقة ببحث باسم سمرة عن الشخص الذي سرق هاتفه الخاص، والذي عليه دليل إدانة زينة التى تجسد شخصية حنة زوجة نصار ( أحمد السقا).

فيما تخلصت “سترة” من “سعد”؛ بعد فضح ابنتها أمام الحارة بأنها كانت متزوجة منه قبل زواجها من مصطفى أبو سريع.

كما شهدت الحلقة تقديم نصار وخضر واجب العزاء فى الدخاخني، الذى توفي فى حلقة أمس.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والذي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء أحدي الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

 

مسلسل العتاولة احمد السقا الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل العتاولة زينة

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