أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

إن الإجماع ليس دائماً النتيجة الطبيعية في الخطاب المتعلق بالشرق الأوسط…ومع ذلك، يتفق معظم المنظرين على أن نهاية الحرب الباردة أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بشكل عميق.

يعكس هذا التحول التحول العالمي الأوسع من عالم ثنائي القطب خلال الحرب الباردة إلى مشهد جيوسياسي أكثر تجزئة وتنوعا، وقد ترك هذا التغيير فراغًا سمح للولايات المتحدة بأن تصبح القوة المهيمنة وتمهيد الطريق أمام الدول الأخرى لجعل وجودها محسوسًا.

في هذا الوقت تقريبًا، بدأت دول الشرق الأوسط في فرض نفوذ أكبر على السياسات والاقتصادات والمسائل الأمنية الإقليمية، وقد ساهمت طموحاتهم وأفعالهم في خلق ديناميكية متعددة الأقطاب، حيث مارست العديد من الدول قدراً كبيراً من القوة وسعت إلى تحقيق مصالحها، غالباً بشكل مستقل أو في منافسة.

وعلاوة على ذلك، ساهمت القوى العالمية الناشئة، وخاصة الصين وروسيا، في ما تسميه "النظام المزدهر المتعدد الأقطاب في الشرق الأوسط"، إن التقلبات في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك لحظات التراجع أو "التحول" الاستراتيجي بعيداً عن الشرق الأوسط، خلقت فرصاً لقوى أخرى لملء الفجوات.

وفي حين أن هناك حجج مضادة لهذه الفرضية، فإن التركيز الأمريكي المتزايد على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتبني واشنطن لموقف أكثر انعزالية في ظل إدارات معينة قد غذى هذا التصور من خلال الحد من البصمة الأمريكية في الشرق الأوسط والسماح لقوى أخرى بالتدخل.

ولعبت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة داخل المنطقة دورا أيضا، وقد أدى الضغط من أجل التنويع الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والإصلاح الاجتماعي في بعض البلدان إلى تحويل الديناميكيات الداخلية والعلاقات الخارجية، مما أثر على الطبيعة المتعددة الأقطاب في المنطقة.

وتبذل العديد من دول الشرق الأوسط جهوداً كبيرة لتنويع اقتصاداتها بما يتجاوز الاعتماد على النفط، وبالتالي تغيير الديناميكيات الداخلية للمنطقة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، والمساهمة في هذا المشهد المتعدد الأقطاب.

تتميز المنطقة بشبكة معقدة من الاتفاقيات الأمنية والتحالفات العسكرية التي غالباً ما تتجاوز خطوط التحالف التقليدية، علاوة على ذلك، فإن الحركات والتغيرات الاجتماعية والسياسية، من الربيع العربي إلى الإصلاحات الجارية في جميع أنحاء المنطقة، تعمل أيضًا على إعادة تشكيل الديناميكيات الداخلية لدول الشرق الأوسط.

ويمكن لهذه الحركات أن تغير توازن القوى داخل البلدان وفيما بينها، مما يؤثر على البنية المتعددة الأقطاب في المنطقة.

أشارت دراسة حديثة نشرها معهد أبحاث السياسة الخارجية إلى أن بعض الأوضاع استمرت في المنطقة حتى في ظل هذه التحولات، ونتيجة لذلك، واصلت الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية السعي بإصرار إلى تحقيق مصالحها، وغالباً على حساب منافسيها.

وتشير هذه الورقة إلى أن العقيدة الصينية المتمثلة في شرق أوسط متعدد الأقطاب أصبحت ملموسة مع تطور المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل إلى قوى متوسطة ذات مصالح محلية وعالمية، ونتيجة لذلك، فقد سعيت جميعها إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية، وأهداف سياستها الخارجية، ومناطق نفوذها.

وقد أدى هذا التحول الإقليمي إلى مشهد أكثر تعقيدًا وتنافسية تتنافس فيه قوى متعددة على النفوذ وتتعاون في نسيج من العلاقات المتغيرة باستمرار، بالإضافة إلى أن التعددية القطبية ليست حصرية وليست جديدة على الشرق الأوسط.

في الجغرافيا السياسية المعاصرة، أصبح تحديد منطقة أحادية القطب بشكل صارم، حيث تمارس دولة واحدة نفوذًا مهيمنًا على جميع جوانب القوة (العسكرية والاقتصادية والثقافية) دون أي تحدي كبير من أي دولة أخرى، أمرًا نادرًا بشكل متزايد، نتيجة للعولمة والاعتماد المتبال وصعود القوى الإقليمية.

الشرق الأوسط شهد أيضًا ديناميكيات متعددة الأقطاب حتى قبل الحرب الباردة، حيث مارست قوى مختلفة نفوذها على المنطقة عبر التاريخ. ويمكن إرجاع هذه التعددية القطبية إلى العصور القديمة، واستمرت عبر عصور مختلفة، بما في ذلك فترة العصور الوسطى، والإمبراطورية العثمانية، والعصر الاستعماري.



وبطرقها الفريدة، حولت كل فترة من هذه الفترات المنطقة إلى مسرح للمنافسة لتوسيع السيطرة والنفوذ على المناطق الاستراتيجية والموارد وطرق التجارة… وقد شكلت المنافسات الناتجة المشهد السياسي والثقافي والديني في الشرق الأوسط.

لقد زادت الحرب العالمية الثانية من الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط بسبب موارده النفطية وموقعه الاستراتيجي، خلال هذه الفترات، نادراً ما كانت منطقة الشرق الأوسط تهيمن عليها قوة واحدة؛ وبدلاً من ذلك، وجدت نفسها في كثير من الأحيان عند تقاطع المصالح والتأثيرات المتنافسة، سواء من داخل المنطقة أو خارجها.

ويؤكد هذا السياق التاريخي خصائصها المتعددة الأقطاب الطويلة الأمد، والتي استمرت في التطور حتى يومنا هذا.

ويصف السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، على النحو المناسب، القوى المتوسطة بأنها ركائز التعاون في نسيج العلاقات الدولية المعقد، وتمارس نفوذها لبناء الجسور، وتعزيز السلام، ودفع عجلة التقدم.

ويقول إنهم يجلبون "البراعة الدبلوماسية والقدرة على التكيف" إلى الواجهة، وفي الشرق الأوسط، قد يكون قول هذا أسهل من فعله… ولكن في هذه الأوقات العصيبة، ربما يكون أداء المنطقة المتعددة الأقطاب أفضل في بناء الجسور، وتعزيز السلام، ودفع عجلة التقدم.