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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن عن "حادث خطير للغاية" بعد الضربة ضد السفارة الإيرانية بدمشق

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين عن حادث خطير للغاية، في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت السفارة الإيرانية في سوريا وأسفرت عن مقتل عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الاثنين إن الطائرة بدون طيار التي ضربت قاعدة إيلات البحرية خلال الليل "صنعت في إيران" وأن الهجوم كان "بتوجيه من إيران"، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف المتحدث بإسم جيش الاحتلال أن "هذا حادث خطير للغاية"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعلم من الحادث لتحسين دفاعاته الجوية في منطقة إيلات. 

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، من اتجاه الجولان السوري المحتل مقر السفارة الإيرانية في سوريا، ما تسبب في تدميرها بالكامل وتسويتها بالأرض، وأعلن عن مقتل القيادي في فيلق القدس محمد رضا زاهدي في الغارة إسرائيلية على سوريا.

وتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى موقع السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء، مضيفا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.

أكد السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري، اليوم الاثنين أن إيران سترد بحزم على الجريمة التي ارتكبها الصهاينة باستهداف القنصلية الايرانية.

وقال السفير الإيراني في سوريا إن هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي، مؤكدا عدم القلق من أي إجراء يقوم به الكيان الغاصب، بحسب ما أوردته وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وجدد السفير الإيراني وقوف طهران إلى جانب المقاومة، مشددا على أنه "هناك مسؤولية على المؤسسات الدولية ويجب إيقاف الإجراءات الإسرائيلية، وإذا لم يتم ذلك فسيضرر الكثيرون".

وأفاد التلفزيون السوري بأن رئيس أركان الحرس الثوري الإيراني في لبنان وسوريا العميد حسين أمير الله، قتل خلال الضربة الإسرائيلية على سفارة طهران بدمشق.

وأضاف التلفزيون السوري أن العميد الحاج رحيمي أحد المسؤولين عن فرعي سوريا ولبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قتل في القصف الإسرائيلي طال مقر إقامة السفير الإيراني بدمشق.

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