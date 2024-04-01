عصام زكريا: الكاريزما ليست حكرا على الشخصيات الإيجابية في الدراما

قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إن أكبر فخ ممكن نقع فيه في الدراما هو شيطنة من نختلف معهم، متابعًا: "إحنا لا نشيطنهم إحنا مختلفين معهم ونفند أفكارهم وسلوكهم وعقيدتهم لكن هما كبني آدمين ممكن يكون لهم إيجابيات".

أضاف "زكريا" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "هذا نجده في كل الشخصيات التاريخية التي كانت استبدادية ومتطرفة كان عندهم حاجات إيجابية وملامح إنسانية وكاريزما، وإلا لم يكن لهم أتباع حتى بعد وفاتهم".

وتابع: "الكاريزما ليست حكرًا على الشخصيات الإيجابية بالعكس الشخصية الشريرة أو المخربة ممكن يكون عندها كاريزما؛ لأن قوى الظلام لها جاذبية مثل قوى النور، وهذا ما نتعلمه في الدراما".

واستكمل: "في كل الأعمال الخيالية الدرامية من هاري بوتر وغيره من الأساطير كل شخصية لها أتباع وقدرة على جذب الناس".