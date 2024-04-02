عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بنطلون مقلوب.. لقاء الخميسي تثير الجدل بصورة غريبة

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

ظهرت الفنان لقاء الخميسي بإطلالة غريبة بعد ظهرت وهى ترتدي بنطلون مقلوب وهو ما أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا .


تداول رواد السوشيال ميديا صور الفنانة لقاء الخميسي، رفقة مجموعة من الفنانات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وتألقت لقاء الخميسي ، مرتديه بنطال جينز باللون الرمادي الغامق، ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض ذا رسومات بسيطة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت لقاء الخميسي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

لقاء الخميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

بيت الرفاعي الحلقة 22.. حريق مصنع صبري عبد المنعم ومقتل حنان فكري

بدون سابق إنذار الحلقة 7.. مفاجأة في بحث آسر ياسين عن نجله

مسلسل العتاولة الحلقة 22.. سُترة تتخلص من سعد بعد فضح ابنتها

الكبير أوي 8 الحلقة الـ22.. الكبير يكشف سر مربوحة

هالة صدقي تكشف حقيقة زواجها بعد تهنئة أحد متابعيها

محمد هنيدى يطمئن جمهوره على حالته الصحية

مطرب المهرجانات مسلم يفجر مفاجأة عن خطيبته فى برنامج "أسرار"

ترشيحاتنا

بكلبش وانتحال صفة ضابط.. ننشر تفاصيل اعتداء متعاطٍ للحشيش على قاصر بالعمرانية

البيت الأبيض: لدينا تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية بدمشق

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

بـ85 جنيها.. بشرى للمواطنين بشان أسعار الدواجن

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة لمصر

مجاهد نصار: السيسي نفذ طفرة حقيقية في قطاع الطرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة أنيقة

الكسوف الكلي للشمس قرب.. وهذا سر اهتمام العالم به

بترقص بالعباية.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

شاهد.. الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "شقو"

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ