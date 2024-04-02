بنطلون مقلوب.. لقاء الخميسي تثير الجدل بصورة غريبة

ظهرت الفنان لقاء الخميسي بإطلالة غريبة بعد ظهرت وهى ترتدي بنطلون مقلوب وهو ما أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا .



تداول رواد السوشيال ميديا صور الفنانة لقاء الخميسي، رفقة مجموعة من الفنانات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وتألقت لقاء الخميسي ، مرتديه بنطال جينز باللون الرمادي الغامق، ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض ذا رسومات بسيطة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت لقاء الخميسي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.